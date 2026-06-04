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16:04, 4 июня 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности борщевика для питомцев

Кинолог Голубев: Если собака жевала борщевик, необходима экстренная госпитализация
Виктория Клабукова

Фото: Cyrustr / Shutterstock / Fotodom

Борщевик представляет опасность не только для человека, но и животных. Об этом собаководов предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его цитирует агентство РИАМО.

При этом последствия своих действий питомец сознавать не может, поэтому владельцу необходимо контролировать собаку во время прогулки и отдавать необходимые команды. Первая опасность — прикосновение. В соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые в разы повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Если тело собаки защищено шерстью, то нос, лапы, живот, уши и губы остаются уязвимыми. Во избежание ожогов пораженные участки шерсти и кожи нужно сначала намазать жирным кремом, а затем промыть мыльным или содовым раствором. Животные склонны вылизать травмированные участки тела, поэтому после обработки на питомца лучше надеть защитный воротник. На солнце пускать собаку нельзя следующие два дня. Если питомец жевал борщевик, необходима экстренная госпитализация, обратил внимание Голубев.

Ранее в России предложили бороться с опасным растением с помощью лазера. Однако даже выжигание лазерным лучом, по словам экспертов, не позволит избавиться от сорняка за один раз. Для полного искоренения борщевика требуется два-три сезона сочетать разные методы борьбы. При этом необходимо, чтобы семена не попадали с соседних участков.

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