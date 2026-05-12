Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 12 мая 2026Из жизни

Секс-работница раскрыла самые странные запросы мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrei Mayatnik / Shutterstock / Fotodom

Британская секс-работница Эмили Пейн рассказала о самых странных клиентах в ее карьере. Ее слова передает The Sun.

По словам 41-летней эскортницы, однажды мужчина попросил, чтобы она покатала его на спине, как лошадь. Для этого он даже дал ей наколенники. Другой клиент как-то заставил Пейн лежать на нем, пока он смотрел телевизор. После он хотел, чтобы женщина засунула ему пальцы в нос и вызвала кровь. Среди запросов того же клиента Пейн вспомнила желание, чтобы она переоделась в ниндзя и напала на него.

Тем не менее секс-работница призналась, что самыми странными считает просьбы мужчины ударить их в пах. По словам Пейн, некоторые клиенты даже просили ее отдавливать мошонку туфлями на каблуке. Женщина рассказала, что выполняла их просьбы, но старалась действовать очень аккуратно, чтобы не навредить.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Эскортница отметила, что соглашается не на все заказы. Так, однажды мужчина просил ее изнасиловать его жену. Пейн испугалась, что женщина могла находиться под давлением и не хотеть такого опыта на самом деле, поэтому отказала ему.

Ранее британская модель OnlyFans Джейд Воу рассказала о постоянном клиенте, который платит за ее болезненные состояния. Однажды он просил ее имитировать, будто она восстанавливается после операции на носе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака

    Премьер Пакистана посетит Россию

    Участникам покушения на митрополита Тихона вменили три новых статьи

    Ключевой участок фронта назван самым успешным для российских войск

    Дороги в российском регионе заволокло дымом

    Министр экономики Японии назвал цель поездки делегации ведомства в Россию

    Советник лидера Ирана обратился к Трампу с предупреждением

    Сексолог объяснила разницу между мужским и женским оргазмом

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Освободившегося из СИЗО российского мэра увезли в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok