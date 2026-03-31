08:00, 31 марта 2026

Модель OnlyFans раскрыла самые дикие запросы мужчин

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @littlepidge

Британская модель OnlyFans Джейд Воу рассказала о постоянном клиенте, который платит за ее болезненные состояния. Его запросы она раскрыла в интервью CreatorZine.

По словам 27-летней Воу, самые дикие запросы, которые она получает от мужчин, обычно не связаны с сексуальными взаимодействиями. Так, недавно ее попросили походить на видео в специальной обуви, которую обычно носят после перелома лодыжки. Воу, полностью одетая, 10 минут бродила по дому, прихрамывая, и получила за это 300 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей).

Девушка рассказала, что тот же мужчина однажды просил ее имитировать, будто она восстанавливается после операции на носе. По его словам, ему нравится представлять, что он заботится о заболевшей Воу.

Модель рассказала, что мужчины готовы тратить большие деньги на индивидуальные заказы. Им доставляет удовольствие, что кто-то выполняет их личные поручения без осуждения. «Я сталкивалась с самыми разными просьбами на свете, так что меня уже ничем не удивить. Я забыла, что такое норма», — призналась Воу.

Ранее сообщалось, что британская вебкам-модель Джессика Син рассказала о заработке с помощью образа сексуальной уборщицы. При этом она призналась, что главная звезда ее видео не она сама, а пылесос.

