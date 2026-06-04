Два пассажира самолета попытались ввезти в США более 100 пробирок с оспой обезьян

PYOK: Два пассажира Delta незаконно привезли в США 113 пробирок с оспой обезьян

Два пассажира авиакомпании Delta Air Lines попытались незаконно ввезти в США более 100 флаконов с опасной инфекцией. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в аэропорту Детройта в января 2026 года, однако подробности расследования появились недавно. 53-летний Винсент Мюнстер из Нидерландов и 38-летний Клод Кве из Камеруна прибыли самолетом в Соединенные Штаты из Браззавиля, Конго, с пересадкой в ​​Париже. Багаж мужчин, которые оказались двумя иностранными исследователями из Национальных институтов здравоохранения (NIH), привлек внимание таможенной службы.

Оба путешественника заверили сотрудников американской авиагавани, что в их чемодане находилось лишь диагностическое оборудование, однако при его вскрытии офицеры обнаружили 113 пробирок. Впоследствии было установлено, что сотрудники NIH привезли с собой образцы с деактивированным вирусом оспы обезьян.

Выяснилось, что Мюнстер и Кве побывали в Конго из-за вспышки вируса, взяли пробы и даже не пытались их официально оформить для ввоза. «Эти эксперты из NIH, по всей видимости, нарушили наши законы, провезя контрабандой вирусные патогены на переполненном коммерческом самолете из зоны вспышки заболевания в Республике Конго. Только представьте себе это», — заявил прокурор США Горгон после предъявления обвинений мужчинам.

Исследователям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее обмочившийся пассажир самолета не попал на рейс и парализовал работу аэропорта Европы. Ицидент произошел в Манчестере, Великобритания, с 40-летним мужчиной.