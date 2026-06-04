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16:04, 4 июня 2026Экономика

Подсчитано число россиян с самозапретом на кредиты

Вице-премьер Григоренко: Самозапрет на кредиты установили почти 30 млн россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В России почти 30 миллионов жителей воспользовались таким инструментом, как самозапрет на оформление кредитов. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его процитировало «Интерфакс».

Кроме того, больше 1,8 миллиона человек оформили самозапрет на оформление сим-карт.

Как пояснил Григоренко, такие способы самозащиты от онлайн-преступников оказались весьма востребованы у россиян. Вскоре в России появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за границы.

В мае в России предложили ввести возможность самозапрета на крупные покупки в интернете.

В ходе майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на займы. Больше всего самозапретов на кредиты оформили граждане в возрасте 35-45 лет.

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