Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 14 мая 2026Экономика

В России предложили ввести еще один самозапрет

Хамитов: Самозапрет на крупные покупки даст россиянам контроль над рисками
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России предложили ввести самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, самозапрет на оформление кредитов показал себя эффективным инструментом профилактики финансовых рисков, поэтому подобную меру можно распространить и на другие сегменты.

«Самозапрет должен оставаться добровольным инструментом самозащиты гражданина, а не превращаться в избыточное регулирование. Главная задача государства — дать человеку удобный механизм контроля над рисками, а не ограничивать свободу выбора», — пояснил Хамитов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в течение майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на кредиты. Число подобного рода заявок в начале последнего весеннего месяца оказалось выше, чем в январские праздники. В начале года россияне подали 224 тысячи таких обращений в финансовые организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Россиянин поругался с приятелем и столкнул его с моста

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok