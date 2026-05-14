В России предложили ввести еще один самозапрет

Хамитов: Самозапрет на крупные покупки даст россиянам контроль над рисками

В России предложили ввести самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, самозапрет на оформление кредитов показал себя эффективным инструментом профилактики финансовых рисков, поэтому подобную меру можно распространить и на другие сегменты.

«Самозапрет должен оставаться добровольным инструментом самозащиты гражданина, а не превращаться в избыточное регулирование. Главная задача государства — дать человеку удобный механизм контроля над рисками, а не ограничивать свободу выбора», — пояснил Хамитов.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в течение майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на кредиты. Число подобного рода заявок в начале последнего весеннего месяца оказалось выше, чем в январские праздники. В начале года россияне подали 224 тысячи таких обращений в финансовые организации.