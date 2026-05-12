Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 12 мая 2026Экономика

Россияне бросились устанавливать самозапрет на кредиты

ОКБ: Россияне подали 232 тыс. заявок на самозапрет на займы в майские праздники
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В течение майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на кредиты. О резком росте спроса на эту услугу сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Число подобного рода заявок в начале последнего весеннего месяца оказалось выше, чем в январские праздники. В начале года россияне подали 224 тысячи таких обращений в финансовые организации. В то же время достигнутый результат сильно не дотянул до уровня, установленного в этот период времени годом ранее (451 тысяча заявок), уточнили аналитики.

В минувшие майские праздники больше всего самозапретов на кредиты оформили россияне в возрасте 35-45 лет. На их долю пришлось чуть более пятой части (21,1 процента) всех заявок. Активность также проявили граждане 45-55 лет (19,5 процента), 55-65 лет (16,5 процента) и старше 65 лет (16,4 процента). Реже всего проявляли интерес к подобной услуге россияне в возрасте 25-35 лет (13,7 процента) и молодежь (12,8 процента), заключили эксперты.

Этот сервис заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 года. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов. К концу прошлого года число воспользовавшихся подобной услугой граждан достигло 17,3 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Москвичам назвали профессию с зарплатой до 550 тысяч рублей в месяц

    Раскрыта судьба тысяч прибывших в Россию граждан Украины до начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok