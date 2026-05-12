Россияне бросились устанавливать самозапрет на кредиты

ОКБ: Россияне подали 232 тыс. заявок на самозапрет на займы в майские праздники

В течение майских праздников россияне подали в общей сложности 232 тысячи заявлений с целью установить самозапрет на кредиты. О резком росте спроса на эту услугу сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Число подобного рода заявок в начале последнего весеннего месяца оказалось выше, чем в январские праздники. В начале года россияне подали 224 тысячи таких обращений в финансовые организации. В то же время достигнутый результат сильно не дотянул до уровня, установленного в этот период времени годом ранее (451 тысяча заявок), уточнили аналитики.

В минувшие майские праздники больше всего самозапретов на кредиты оформили россияне в возрасте 35-45 лет. На их долю пришлось чуть более пятой части (21,1 процента) всех заявок. Активность также проявили граждане 45-55 лет (19,5 процента), 55-65 лет (16,5 процента) и старше 65 лет (16,4 процента). Реже всего проявляли интерес к подобной услуге россияне в возрасте 25-35 лет (13,7 процента) и молодежь (12,8 процента), заключили эксперты.

Этот сервис заработал на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 года. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов. К концу прошлого года число воспользовавшихся подобной услугой граждан достигло 17,3 миллиона.