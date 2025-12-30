Реклама

10:54, 30 декабря 2025

Подсчитано число установивших самозапрет на кредиты россиян

ОКБ: К концу декабря самозапрет на кредиты установили 17,3 миллиона россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу декабря 2025 года самозапрет на кредиты был установлен в общей сложности у 17,3 миллиона россиян. О высоком спросе на этот инструмент сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По итогам всего года граждане направили суммарно порядка 20 миллионов подобных заявлений, уточнили аналитики. При этом 1,6 миллиона заявок касались снятия ранее установленных ограничений. Таким образом, на долю отмены самозапрета пришлось 8 процентов всех заявок, пояснили эксперты.

Самым востребованным видом самозапрета у граждан пользуется полное ограничение на предоставление кредитов. На его долю в 2025 году пришлось 91,3 процента (18,2 миллиона обращений) от общего числа заявлений. В топ-3 категорий также вошли запрет онлайн-выдачи кредитов в банках и онлайн-выдачи в микрофинансовых организациях (4,2 процента, 837,9 тысячи заявок) и запрет выдач займов в МФО (1,5 процента, 290,7 тысячи), констатировали аналитики.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал спрос россиян на самозапрет на кредиты сумасшедшим. Сам сервис заработал на Госуслугах с 1 марта 2025 года. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов. На фоне ажиотажного спроса, отметил Григоренко, власти задумались над распространением этой меры на другие сферы жизни, например, на звонки из-за рубежа.

