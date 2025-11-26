Экономика
Количество россиян с самозапретами на кредиты назвали сумасшедшим

Платон Щукин
К концу ноября самопреты на получение кредитов оформили 17 миллионов россиян. Об этом во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

Он назвал такие цифры сумасшедшими. Сам сервис заработал на Госуслугах с 1 марта. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов в разных форматах — можно полностью, а можно только с дистанционным оформлением.

По словам Григоренко, на этом фоне правительство планирует распространить практику самозапретов на другие сферы жизни. Например, гражданам могут дать возможность запретить себе звонки из-за рубежа, чтобы тот, что желает провести такой разговор, подавал заявление оператору.

«Если хочешь воспользоваться международным звонком, просто подаешь заявление, и тебя оператор тут же подключает к международным звонкам», — объяснил вице-премьер.

Ранее аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подсчитали, что в августе и сентябре россияне подали 911 тысяч и 1,02 миллиона заявлений о самозапрете на кредиты, а в октябре показатель вырос до 1,29 миллиона.

