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Забота о себе
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08:33, 5 июня 2026Забота о себе

Названа идеальная добавка в кофе для заряда энергии на весь день

Диетолог Милларес: Кофе со сливочным маслом заряжает энергией на весь день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Magnific

Диетолог Луис Милларес посоветовал добавить в утренний кофе один продукт для заряда энергии на весь день. Его рекомендацию приводит издание ABC.

По словам Миллареса, одной из лучших добавок в кофе является сливочное масло. Такой напиток не только зарядит энергией, но и улучшит когнитивные функции, а также снизит воспаление в кишечнике, утверждает специалист.

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«Это сочетание идеально подходит для тех дней, когда вам нужен дополнительный заряд энергии, будь то для более интенсивной тренировки или для повышения концентрации внимания», — отметил доктор. Еще одним важнейшим преимуществом кофе со сливочным маслом он назвал поддержание кетоза.

Ранее диетолог Кендра Хейр рассказала о пользе ежедневного употребления чая для организма. По ее словам, этот напиток улучшает здоровье сердца.

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