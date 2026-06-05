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08:58, 5 июня 2026Спорт

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на Чемпионат мира по футболу в США

Песков заявил, что Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные планы Владимира Путина поехать на Чемпионат мира по футболу в США. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что Путин не планирует визит на Чемпионат мира по футболу в США. «Путин не поедет», — сказал он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Мероприятие пройдет с 11 июня по 19 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — сказал американский лидер.

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