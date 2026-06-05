В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на Чемпионат мира по футболу в США

Песков заявил, что Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные планы Владимира Путина поехать на Чемпионат мира по футболу в США. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил, что Путин не планирует визит на Чемпионат мира по футболу в США. «Путин не поедет», — сказал он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Мероприятие пройдет с 11 июня по 19 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу 2026 года, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — сказал американский лидер.