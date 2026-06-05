Стало известно об участии в боях летчиков-курсантов ВСУ

РИА Новости: В боях в Сумской области участвуют летчики-курсанты ВСУ

В боях в Сумской области участвуют летчики-курсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, курсанты сражаются у Краснополья в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины. Этот факт скрывается руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

«[Это] существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений», — уточнили в силовых структурах.

Ранее стало известно о перебросе в Сумскую область дополнительных подразделений 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Они были замечены в районе Великой Рыбицы.