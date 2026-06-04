В России высказались о переброске «полка смерти» ВСУ в Сумскую область

Марочко объяснил переброску подразделений ВСУ в Сумскую область кадровым дефицитом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко прокомментировал в беседе с NEWS.ru переброску в район Великой Рыбицы Сумской области дополнительных подразделений 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), известного как «полк смерти».

Аналитик отметил, что кадровый дефицит у ВСУ — по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС), и сумское направление не является исключением. Он назвал положение украинской армии там плачевным.

По его словам, указанный регион Украины входит в зону ответственности группировки российских войск «Север», которая уже «две недели является самой эффективной на ЛБС».

«Сейчас происходит переброска бойцов ВСУ под Сумы. Они ищут резервы со всевозможных полков. По моей информации, сюда перебрасываются боеспособные элитные подразделения, которые разбавляют "бусифицированными". Их отправляют на верную гибель, как это было с "полком смерти"», — подчеркнул Марочко. Он добавил, что ресурсы у украинской армии истощаются.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений из-за плохой подготовки мобилизованных военнослужащих.