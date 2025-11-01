Число россиян с самозапретом на кредиты резко выросло

ОКБ: В октябре подали почти 1,3 миллиона заявлений о самозапрете на кредиты

Если в августе и сентябре россияне подали 911 тысяч и 1,02 миллиона заявлений о самозапрете на кредиты, то в октябре этот показатель вырос до 1,29 миллиона. Это подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Их процитировало ТАСС.

Всего за восемь месяцев работы данного сервиса поступило 17,01 миллиона таких заявлений. Кроме того, было подано 1,2 миллиона заявлений о снятии самозапрета. По данным на 1 ноября этого года самозапрет установлен у 15 миллионов граждан.

Отмечается, что подавляющее число выбрали вариант полного самозапрета. На него пришлось 15,49 миллиона заявок, или 91 процент от общего числа.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что с марта 2025 года почти 17 миллионов жителей России установили самозапрет на выдачу кредитов. Она констатировала, что эта услуга оказалась весьма востребованной, так как она позволяет россиянам хорошо подстраховаться.