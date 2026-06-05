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11:53, 5 июня 2026Путешествия

Россияне устроили уличный дебош в Турции перед концертом Макса Коржа

Россияне разозлили турок дебошем в Стамбуле перед концертом концерта Макса Коржа
Елизавета Гринберг (редактор)

Россияне и туристы из стран СНГ устроили уличный дебош в Турции перед концертом Макса Коржа, он попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

Сообщается, что тысячи русскоязычных фанатов артиста собрались в центре Стамбула, жгли файеры, запускали фейрверки и выкрикивали слова из песен. Тем самым они сильно разозлили турок, которые потребовали от приезжих «валить к себе на родину».

Поклонники исполнителя рассказали, что конфликты с жителями Стамбула были не только словесными. Так, один мужчина обжег лицо девушки файером и угрожал компании разбитой бутылкой. Неделей ранее Стамбул принимал концерт известного американского рэпера Канье Уэста, а затем в стране отпраздновали мусульманский праздник Курбан-байран. Уточняется, что местные жители сильно устали от наплыва туристов за это короткое время.

Ранее россияне лишились сотен тысяч рублей и концерта Дженнифер Лопес из-за авиакомпании Red Wings. Так, рейс из Сочи в Ереван несколько раз переносили в общей сложности на семь часов, а затем и вовсе отменили.

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