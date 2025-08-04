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18:07, 4 августа 2025Путешествия

Россияне лишились сотен тысяч рублей и концерта Дженнифер Лопес из-за авиакомпании

Shot: Red Wings отменила рейс в Ереван и лишила россиян концерта Джей Ло
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские поклонники Дженнифер Лопес лишились сотен тысяч рублей и концерта любимой исполнительницы из-за авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс из Сочи в Ереван несколько раз переносили в общей сложности на семь часов, а затем и вовсе отменили. Пассажиры проходили на посадку три раза, однако улететь так и не смогли. Причину никто не объяснил.

Фанаты Джей Ло пытались писать организаторам с просьбой задержать концерт, но безуспешно. Туристы написали жалобу на авиакомпанию, на рассмотрение уйдет неделя.

Концерт Лопес состоялся в Ереване 3 августа, на его организацию было выделено 7 миллионов долларов США (559,2 миллиона рублей). Российские зрители остались недовольны выступлением певицы. Большинство поклонников Джей Ло жаловались на ужасные условия, с которыми им пришлось столкнуться во время мероприятия.

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