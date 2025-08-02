В Армении оправдались за выделенные миллионы долларов на концерт американской певицы

В Ереване оправдали выделение $7 миллионов на концерт Дженнифер Лопес

В Армении назвали оправданным выделение 7 миллионов долларов США (559,2 миллиона рублей) на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт звезды пройдет в Ереване в воскресенье, 3 августа. При этом многие пользователи сети из Армении раскритиковали власти за большие расходы на организацию этот выступления. В ответ вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян заявил, что такие затраты оправдают себя.

По расчетам чиновника, концерт посетят около 15 тысяч иностранцев, каждый из которых принесет стране доход не менее 500 долларов США (около 40 тысяч рублей). «Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление семи миллионов долларов нашим правительством полностью оправданно», — заявил Памбукчян.

Также, по его мнению, выступление Лопес положительно скажется на международном имидже и узнаваемости Армении.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес отказалась от концерта в России из-за давления на Западе. По данным источника, артистка могла выступить в Москве в августе.

