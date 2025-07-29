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10:07, 29 июля 2025Культура

Популярная певица отказалась от концерта в России из-за давления Запада

Mash: Дженнифер Лопес отказалась от концерта в России из-за давления на Западе
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Дженнифер Лопес отказалась от концерта в России из-за давления на Западе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистка могла выступить в Москве в августе, однако передумала в последний момент. Договоренность между организаторами и менеджментом Лопес якобы была достигнута три месяца назад. За шоу в России популярная певица получила бы не менее миллиона долларов.

Отмечается, что организаторы связались с командой Лопес на фоне выступлений исполнительницы в Казахстане, Узбекистане и Армении. Стороны успели договориться о дате и подписать договор о намерениях, однако после раздумий артистка ответила отказом из-за «слишком больших репутационных рисков». По данным Mash, Лопес хотела бы выступить в России после окончания специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что американский поп-певец Джейсон Деруло приедет в Россию. Исполнитель хитов Swalla и Wiggle выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. За стадионные концерты певец получит около миллиона долларов.

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