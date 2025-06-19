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12:54, 19 июня 2025Культура

Американская поп-звезда даст два стадионных концерта в России

Mash: Американский певец Джейсон Деруло выступит в Москве и Санкт-Петербурге
Ольга Коровина

Фото: IMAGO / STAR-MEDIA / Globallookpress.com

Американский поп-певец Джейсон Деруло выступит в российских городах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель хитов Swalla и Wiggle выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. За стадионные концерты певец получит около миллиона долларов.

Отмечается, что переговоры с командой музыканта велись в течение полутора месяцев. Среди требований Деруло — отель, в котором не будет других гостей, помимо членов его коллектива. Кроме того, артист включил в райдер неприметный транспорт, а также овощи для салата и несколько видов фрешей.

Ранее сообщалось, что звезда американской группы Migos рэпер Offset не смог прилететь на свой концерт в Москве. Музыкант заявил, что не смог вылететь из США в Россию из-за сложившейся ситуации с отменой рейсов на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля.

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