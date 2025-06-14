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13:03, 14 июня 2025Культура

Рэпер из США не приехал на свой концерт в Москве

Mash: Американский рэпер Offset не смог вылететь в Москву из-за отмены рейсов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paras Griffin / Getty Images

Звезда американской группы Migos рэпер Offset не смог прилететь на свой концерт в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант заявил, что не смог вылететь из США в Россию из-за сложившейся ситуации с отменой рейсов на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля.

«Мне так жаль, из-за самолетов я не смог приехать на шоу. Это сумасшествие, я был так рад приехать в Россию», — сообщил исполнитель поклонникам в видеообращении. Он уточнил, что выступление состоится позже.

Издание отмечает, что запланированный на 14 июня концерт пройдет с участием других музыкантов. Среди них Lil Pump, Richie Wess и SmokePurpp.

Ранее стало известно, что рэпер Offset захотел попасть на экскурсию по Московскому Кремлю. Артист заявил, что всегда мечтал побывать в Кремле, поскольку считает его очень красивым.

До этого сообщалось, что выступление Offset в Москве должно было состояться в апреле. Гонорар рэпера составляет около 500 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей). Музыкант просил доставить в гримерку большое количество российских кукурузных хлопьев.

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