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12:51, 3 марта 2025Культура

Популярный американский рэпер даст концерт в России

Американский рэпер Offset выступит в России
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда американской группы Migos рэпер Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) приедет с концертом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, выступление артиста состоится 18 апреля. Сообщается, что рэпер получит за концерт около 500 тысяч долларов (более 44 миллионов рублей).

Mash уточняет, что переговоры с Offset велись с осени 2024 года. Известен также райдер музыканта, который попросил доставить в гримерку большое количество российских кукурузных хлопьев.

Ранее сообщалось, что известный американский рэпер DaBaby остался в восторге от приема в Москве. Артиста встретили народным ансамблем и подарили балалайку.

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