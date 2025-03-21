Рэпер из США заявил о желании посетить Кремль

Mash: Американский рэпер Offset заявил о желании посетить Кремль

Звезда американской группы Migos рэпер Offset попросил устроить ему экскурсию по Московскому Кремлю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант заявил, что всегда мечтал побывать в Кремле, поскольку считает его очень красивым. Экскурсия стала одним из требований рэпера к организаторам. Также Offset хочет заселиться в гостиничный номер с видом на Красную площадь и передвигаться по столице только на Rolls-Royce.

Выступление Offset в Москве состоится в апреле. Сообщается, что рэпер получит за концерт около 500 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей). Известно также, что музыкант попросил доставить в гримерку большое количество российских кукурузных хлопьев.