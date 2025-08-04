Россияне заявили об ужасной организации концерта Лопес

Россияне заявили об ужасной организации концерта Дженнифер Лопес в Ереване

Российские зрители остались недовольны концертом певицы и актрисы Дженнифер Лопес в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, большинство поклонников Джей Ло жаловались на ужасные условия, с которыми им пришлось столкнуться во время выступления артистки. Перед сценой была давка, сидячие места на стадионе, где выступала Лопес, оказались грязными, а саму ее пришлось ждать больше часа.

При этом зрители отмечают, что поездка на концерт в рамках мирового турне Дженнифер Up All Night обошлась им в 40 тысяч рублей за билеты и перелет в Армению. Стадион имени Вазгена Саркисяна, по их мнению, оказался слишком маленьким для такого грандиозного концерта. 1 августа Лопес выступила в Казахстане, где также не обошлось без скандалов: например, две девушки подрались.

Ранее стало известно, что власти Армении назвали оправданным выделение 7 миллионов долларов США (559,2 миллиона рублей) на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес.