Роль Китая для российского автопрома оценили

Глава «Москвича» увидела в китайском опыте трамплин для российского автопрома

Присутствие на российском рынке большого количества китайских автомобильных брендов — скорее позитивный фактор для отечественной автопромышленности. Но защита собственных интересов остается обязательным условием для дальнейшего развития. Такое мнение высказала генеральный директор АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» Елена Фролова, выступая на сессии «Отечественный автопром: в преддверии нового рывка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она подчеркнула, что автомобильная отрасль была и остается глобальной, и ни одна страна не способна замкнуть ее исключительно на себе, несмотря на геополитическую ситуацию. «Задача укрепления нашего технологического суверенитета в том числе зависит от тех выверенных шагов, которые мы сделаем, и от той планки, которую мы возьмем. Китай с этой точки зрения является для нас правильным трамплином», — указала глава предприятия.

Эксперт отметила: тратить 20 лет и вкладывать миллиарды, повторяя путь китайских коллег, сегодня стало бы непозволительной роскошью. Гораздо ценнее потраченное время, которое можно направить на то, чтобы вовлечь в автопром смежные отрасли, уже добившиеся значительных результатов.

По словам Фроловой, автомобиль сейчас превращается в большую интеграционную платформу, объединяющую дилеров, лизинг, сервис и производителей компонентов. «Успех этой большой экосистемы зависит от того, насколько быстро мы — производители — предоставим возможности для интеграции своих решений», — заявила топ-менеджер.

С этой точки зрения, по мнению Фроловой, Китай дает российскому автопрому технологии, опыт, компетенции и привлекаемый зарубежный капитал, что критически важно для развития экономики. Но она призвала не забывать: китайские партнеры — чрезвычайно цепкие коммерсанты и сильные конкуренты. Именно поэтому необходимы продуманные защитные меры для российских производителей. Она выразила надежду на поддержку Министерства промышленности РФ в этом вопросе.

В качестве исторической аналогии глава «Москвича» напомнила, что в далеком 1945 году завод начинал с модели Opel Kadett. Тогда этот шаг позволил сделать быстрый рывок вперед. История развивается по спирали: сегодня предприятие вновь выступает в роли проводника и моста для интеграции современных решений в отечественный автопром, дополняя его в тех сегментах, где представлен «Москвич», подытожила Фролова.

Ранее стало известно, что глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приехал на ПМЭФ-2026 за рулем нового грузовика. Речь о модели КАМАЗ-65658 с рефрижераторной установкой и функцией подъемной оси, построенной на шасси поколения К5.