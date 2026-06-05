Глава МИД Эстонии объяснил отказ ЕС от роли посредника в переговорах России и Украины

Цахкна: Роль посредника предполагает нейтралитет, а это не цель ЕС в диалоге по Украине

Европейский союз (ЕС) не способен выполнять посреднические функции в урегулировании конфликта на Украине, поскольку такая роль требует нейтральной позиции, которой блок придерживаться не намерен. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с изданием ERR.

«Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью», — сказал министр.

По его словам, европейские страны не готовятся к диалогу с Россией, поскольку в таком случае на обсуждение пригласили бы Эстонию, а этого не произошло. Министр прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания выступили инициаторами подобных консультаций.

По его мнению, Москва якобы пытается втянуть Европу в переговорный процесс для смягчения санкционного режима, включая возможное введение полного запрета на морские перевозки. Однако, подчеркнул Цахкна, Евросоюз не готов брать на себя такую обязанность.

Эстонский министр призвал европейские страны сохранять «стратегическую и терпеливую паузу», усиливать давление на Москву и добиваться ее участия в серьезных переговорах. Достичь этих целей, убежден он, выступая в роли нейтрального посредника, невозможно. В качестве примера он привел ситуацию с Дональдом Трампом, когда посредничество, по его оценке, превратилось в давление на Украину.

Кроме того, Цахкна усомнился в том, что в Европе найдется фигура, способная представлять все страны ЕС с их единодушного согласия. На будущих переговорах, отметил он, следует обсуждать «восстановление» Украины и «ответственность» России.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

По словам источника, в ближайшие недели пройдут обсуждения формата возможных переговоров с Москвой. Уточняется, что формат должен быть «максимально действенным» и «максимально легитимным».