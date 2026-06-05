Европу обвинили в создании угрозы для мира на Украине

Мема: План Европы по перевооружению все еще угрожает миру на Украине

Намерение Европы осуществить перевооружение на сумму 800 миллиардов евро все еще угрожает урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик подчеркнул, что Кремль незамедлительно ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленский начать переговоры и предложил для этого в любое время посетить Москву.

«В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается 800 миллиардов евро, по-прежнему представляет угрозу миру», — написал он.

По его словам, дипломатический процесс не должен быть использован ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на перевооружение.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Уточнялось, что канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.