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11:44, 5 июня 2026Мир

Европу обвинили в создании угрозы для мира на Украине

Мема: План Европы по перевооружению все еще угрожает миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Намерение Европы осуществить перевооружение на сумму 800 миллиардов евро все еще угрожает урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик подчеркнул, что Кремль незамедлительно ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленский начать переговоры и предложил для этого в любое время посетить Москву.

«В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается 800 миллиардов евро, по-прежнему представляет угрозу миру», — написал он.

По его словам, дипломатический процесс не должен быть использован ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на перевооружение.

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Уточнялось, что канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

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