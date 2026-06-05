Намерение Европы осуществить перевооружение на сумму 800 миллиардов евро все еще угрожает урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик подчеркнул, что Кремль незамедлительно ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленский начать переговоры и предложил для этого в любое время посетить Москву.
«В то же время не вызывает сомнений, что масштабное перевооружение Европы, на которое затрачивается 800 миллиардов евро, по-прежнему представляет угрозу миру», — написал он.
По его словам, дипломатический процесс не должен быть использован ради того, чтобы дать украинцам и европейцам время на перевооружение.
Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Уточнялось, что канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.