Глава ФНС рассказал о прогрессе в борьбе с теневой экономикой в России

Глава ФНС Егоров: Мы научились проводить выборочные налоговые проверки бизнеса

За последние несколько лет методы отслеживания ухода российских компаний в тень в значительной степени модернизировались. О достигнутом прогрессе в борьбе с теневой экономикой в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Сотрудники ведомства, пояснил он, научились работать с большими объемами информации и отслеживать каждый случай уклонения от уплаты налогов. На основании проведенного анализа представители ФНС проводят выборочные проверки бизнеса, пояснил Егоров.

У Федеральной налоговой службы, добавил он, есть развитые технологии для отслеживания каждого такого кейса. Масштабные западные санкции внесли коррективы в работу ФНС на фоне усложнения структуры проведения транзакций на международном уровне. «Странная санкционная политика западных стран приводит к тому, что структура операций меняется», — резюмировал Егоров.

На фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году в России стали фиксировать усиление тенденции использования малым бизнесом лазеек для снижения выплат. Речь шла, в частности, об обнулении НДС за счет закрытия и повторного открытия ИП. Подобной лазейки предприниматели в итоге лишились — доходы будут считать по сумме за год. В Минфине также предупредили о возможном доначислении НДС, исходя из реальных обязательств. Кроме того, таким предпринимателям будут грозить штрафы и пени, предупредили в ведомстве.