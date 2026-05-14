В России прикроют популярную у малого бизнеса схему ухода от налогов

«Известия»: Малому бизнесу прикроют возможность обнулить лимиты по НДС

Малый бизнес в России лишится возможности обнулить лимиты по НДС. О том, что власти прикроют популярную схему ухода от налогов, сообщает газета «Известия».

Контроль за малым бизнесом усиливают на фоне курса на обеление экономики. Теперь компании не смогут уйти от уплаты НДС с помощью закрытия и повторного открытия ИП — доходы будут считать по сумме за год. В Минфине предупредили, что если вскроется, что главной целью переоформления была неуплата или снижение сбора, бизнесу могут доначислить НДС, исходя из реальных обязательств, а также назначить пени и штрафы.

По словам главы Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгении Мемрук, практикой закрытия пользовалось немало компаний — в прошлом году увеличилось и количество регистраций ИП, что также может быть связано с использованием таких механизмов. Как заявила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, переоформление бизнеса также используют для смены налогового режима. Еще одна причина — перезапуск в другом регионе ради местных льгот и более мягких условий, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как заявил ранее инвестиционный банкир Евгений Коган, обновленный макроэкономический прогноз от Минэкономразвития оставляет открытым вопрос, за чей счет будет финансироваться дефицит бюджета. «Из более крепкого рубля и слабой экономики следует меньший сбор налогов, что поднимает интересный вопрос: а где деньги брать будут?» — объяснил эксперт.