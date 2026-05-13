Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 13 мая 2026Экономика

Российский бизнес предупредили о возможности повышения налогов

Инвестбанкир Коган предупредил о росте дефицита бюджета РФ и повышении налогов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Обновленный макроэкономический прогноз от Минэкономразвития оставляет открытым вопрос, за чей счет будет финансироваться дефицит бюджета. Таким образом в своем Telegram-канале оценил документ инвестиционный банкир Евгений Коган.

«Все сильнее назревают перспективы расширения дефицита бюджета в этом году и дальнейшего повышения налогов в следующем, скорее всего, для бизнеса», — полагает эксперт.

Он напомнил, что ожидания роста ВВП упали с 1,3 процента до 0,4 процента, а планы по инфляции пересмотрены с 4 процентов до 5,2 процента. В правительстве теперь считают, что средний курс доллара составит 81,5 рубля, а не 92,2 рубля, как считалось ранее, что создает дополнительное давление на бюджет.

«Из более крепкого рубля и слабой экономики следует меньший сбор налогов, что поднимает интересный вопрос: а где деньги брать будут?» — объяснил эксперт.

Он напомнил, что доходы бюджета отстают от запланированного уровня, а вот расходы растут таким образом, что к концу года могут превысить план на 1-2 триллиона рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не занимается подготовкой заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. По словам чиновника, добиться его сбалансированности власти собираются за счет сокращения расходов в оставшиеся месяцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok