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20:55, 3 июня 2026Авто

В АвтоВАЗе рассказали о беспилотных Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал, на какие модели Lada установят беспилотники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, какие модели Lada в перспективе могут стать беспилотными. Об этом он сообщил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По его словам, технологии беспилотного вождения в первую очередь будут устанавливаться на гибридные и электрические модели Lada. «Говоря о том, в каких моделях они в большей степени будут проявляться, то можно говорить именно об электрических», — отметил он.

Ранее Соколов допускал, что «АвтоВАЗ» может выпустить беспилотный автомобиль в будущем.

Во время ПМЭФ Соколов отмечал, что внедорожник Lada Niva Travel стал новым бестселлером «АвтоВАЗа». «Когда-то бестселлером была Granta, сейчас — Travel», — сказал он. Глава компании сообщил, что в настоящее время сделан упор на выпуск именно этой версии внедорожника: на каждые две Niva Legend приходится три Niva Travel.

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