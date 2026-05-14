22:30, 14 мая 2026Наука и техника

Глава «АвтоВАЗа» допустил появление беспилотного автомобиля в своей линейке

Глава «АвтоВАЗа» Соколов допустил, что компания будет выпускать беспилотные авто
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В будущем «АвтоВАЗ» может выпустить беспилотный автомобиль. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

По словам Соколова, в нынешнее время весь мир двигается в сторону беспилотности, так что по этому же пути может пойти и «АвтоВАЗ». Он отметил, что выпускать беспилотные автомобили компании не помешает даже тот факт, что в основном с конвейера сходят машины в сегменте B — класс компактных автомобилей. «Тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть беспилотности автомобиля, они уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах», — заявил Соколов.

Ранее сообщалось, что Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura.

