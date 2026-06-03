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20:48, 3 июня 2026Путешествия

Россияне проведут длинные июньские выходные в двух странах

Россияне проведут длинные июньские выходные в Белоруссии и Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Лисицын / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы проведут длинные июньские выходные в двух странах — Белоруссии и Турции. Об этом рассказал радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, эти государства лидируют с большим отрывом. Также в топе оказались Армения, Грузия, Египет, Таиланд и Китай.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал самым популярным российским городом для отдыха на длинных июньских выходных в 2026 году. На него приходится 14 процентов от всех бронирований в период с 11 по 14 июня.

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