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21:00, 3 июня 2026Бывший СССР

Захарова оценила обещания Запада Армении

Захарова: Запад не дает Армении гарантий сотрудничества, но ослабляет связи с партнерами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Западные страны не предлагают Армении конкретных механизмов сотрудничества, но при этом пытаются ослабить ее связи с традиционными партнерами. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом.

По ее словам, европейские государства формируют у Еревана завышенные ожидания относительно будущего взаимодействия, однако реальных гарантий и обязательств за такими заявлениями не следует.

Захарова добавила, что подобная политика направлена не на развитие взаимовыгодного сотрудничества, а на изменение сложившихся отношений Армении с соседними странами.

«Это норма для Европейского союза, для Западной Европы — не созидать, не делиться своими возможностями, а разрушать и из этого приобретать, становиться выгодополучателем той деструктивной деятельности, которую они ведут», — сказала она.

По словам официального представителя МИД России, западные страны преследуют собственные интересы и стремятся извлечь выгоду из происходящих в регионе политических процессов.

Ранее она заявляла, что США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном.

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