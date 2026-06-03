МИД России обвинил США в пренебрежении интересами постсоветской страны

Захарова: США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном

США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки», — сообщила дипломат.

В конце мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали Хартию всеобъемлющего стратегического партнерства. Текст документа гласит, что Ереван и Вашингтон намерены укреплять сотрудничество в области обороны, которое не ограничивается продажей армянской стороне продукции и вспомогательного оборудования оборонного назначения со стороны США.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну полную и всеобъемлющую поддержку на выборах 7 июня в армянский парламент. Он назвал армянского лидера своим другом.