ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 3 июня 2026Бывший СССР

МИД России обвинил США в пренебрежении интересами постсоветской страны

Захарова: США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

США не думают об интересах Армении, подписывая соглашение с Ереваном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки», — сообщила дипломат.

В конце мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали Хартию всеобъемлющего стратегического партнерства. Текст документа гласит, что Ереван и Вашингтон намерены укреплять сотрудничество в области обороны, которое не ограничивается продажей армянской стороне продукции и вспомогательного оборудования оборонного назначения со стороны США.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну полную и всеобъемлющую поддержку на выборах 7 июня в армянский парламент. Он назвал армянского лидера своим другом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян снова захотел в Россию

    Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардией

    Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

    Назван способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России

    В Минфине высказались о сроках введения акциза на импортную сталь

    В России высказались о реакции Красного Креста на увиденное в Старобельске

    Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

    Aurus представил две новые модели и кабриолет в Петербурге

    Трамп назвал себя причиной существования Израиля

    Власть над водой призвали не давать богачам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok