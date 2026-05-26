США вооружат Армению техникой и подключат к программам Пентагона

США намерены вооружить Армению американской техникой и подключить республику к военным программам Пентагона. Об этом говорится в Хартии всеобъемлющего стратегического партнерства, которая была подписана в Ереване.

«Армения и Соединенные Штаты намерены укреплять свое сотрудничество в области обороны и безопасности, которое направлено, но не ограничивается продажей Армении продукции и вспомогательного оборудования оборонного назначения американского производства», — указано в документе.

Отмечается, что США поощряют усилия Армении по развитию своего военно-промышленного потенциала и сотрудничества между военно-промышленными комплексами двух стран.

Ранее глава МИД кавказской республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения не стремится разрывать отношения с Россией. По словам дипломата, Ереван нацелен на усиление «естественных отношений» с Москвой.