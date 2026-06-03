Депутат бундестага Котре допустил кампанию преследования в Германии за визит на ПМЭФ

Посетивший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре допустил кампанию преследования в свой адрес после возвращения в страну. С таким заявлением политик выступил в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах форума.

«Если из-за этого в Германии развернется клеветническая кампания, пусть так и будет. Но мы как "Альтернатива для Германии" выдержим это, поскольку у нас уже есть совершенно другая платформа», — высказался политик.

Котре назвал «совершенно немыслимым» отказ от сотрудничества между Германией и Россией и указал на приоритет национальных интересов в политической программе АдГ. Он отметил участие в ПМЭФ политиков и общественных деятелей из других европейских стран, в частности Франции, а также визит главы федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука, ставшего первым официальным представителем Вашингтона с 2021 года.

«Нас, безусловно, спросят об этом в бундестаге, но мы со всем этим справимся, ведь это делается ради благого дела. (...) Мы работаем над этим, и нас не переубедят», — резюмировал немецкий депутат.

Котре стал одним из двух представителей бундестага, прибывших на ПМЭФ. В мероприятиях в рамках форума также примет участие депутат и виолончелист Маттиас Моосдорф.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Москвой и Европой. По словам Пескова, участвовать в диалоге могут все, главное — его возобновить.