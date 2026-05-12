В Кремле оценили возможного посредника в переговорах между ЕС и Россией

Песков: В диалоге между ЕС и РФ участвовать могут все, но надо его возобновить

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Россией и Европой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, участвовать в диалоге могут все, главное — его возобновить. «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии считает, что Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между ЕС и Россией. По данным издания Der Spiegel, «посреднический дуэт» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и Штайнмайера мог бы стать «интересным вариантом».