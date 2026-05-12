Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:12, 12 мая 2026Россия

В Кремле оценили возможного посредника в переговорах между ЕС и Россией

Песков: В диалоге между ЕС и РФ участвовать могут все, но надо его возобновить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Россией и Европой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, участвовать в диалоге могут все, главное — его возобновить. «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии считает, что Штайнмайер мог бы стать посредником в мирных переговорах между ЕС и Россией. По данным издания Der Spiegel, «посреднический дуэт» бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и Штайнмайера мог бы стать «интересным вариантом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

    Новак оценил темпы экономического роста в России

    У привычных грибов выявили противовоспалительное свойство

    В Кремле оценили возможного посредника в переговорах между ЕС и Россией

    Украинцам предложили пересмотреть понимание «победы»

    Названы частые ошибки при покупке бюстгальтеров

    Спрос на секс втроем упал из-за финансового кризиса

    Девушка нашла экстремальный способ для срочного мочеиспускания и шокировала незнакомца

    В МИД высказались о требовании Запада к Грузии открыть второй фронт против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok