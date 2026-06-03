«Бурановские бабушки» спели с шарами, сплясали с роботом и попросились на «Интервидение»

«Бурановские бабушки» заявили о желании выступить на «Интервидении»

Группа «Бурановские бабушки» посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где за один день успела спеть с шарами для боулинга, станцевать с роботом и выразить желание представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фольклорный коллектив сыграл в боулинг на одном из стендов ПМЭФ. В процессе артистки пустились в исполнение припева из своей совместной с рэпером Витя АК песни «Хип-хоп».

Затем участницам группы из Удмуртии представили двух роботов. Узнав о том, что одного из них зовут Матильда, они станцевали вместе с ним.

«Бурановские бабушки» также выразили желание выступить на «Интервидении»: «Мы бы очень хотели, мы вездедущие. Мы везде хотим». Их слова передает ТАСС.

Ранее о желании «зажечь» с участницами коллектива «Бурановские бабушки» высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.