Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

Захарова назвала участниц коллектива «Бурановские бабушки» девчонками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала «зажечь» с участницами коллектива «Бурановские бабушки». Об этом она заявила на брифинге, передает РИА Новости.

По ее словам, встреча с музыкальным коллективом стала ее мечтой, которую она намерена реализовать.

«Правильно было бы сказать: "Бурановские бабушки, ждите, я к вам приеду". Но я скажу по-другому: "Бурановские девчонки, с учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь"!» — сообщила дипломат.

Захарова отметила, что во время выступления «Бурановских бабушек» на Евровидении в 2012 году Европа осознала, что культурный код России настолько силен, что может превзойти Европу.

Ранее стало известно, что группа «Бурановские бабушки» попала в базу «Миротворца». Солисток коллектива обвинили в сознательном нарушении границ Украины, а также неоднократных выступлениях в Крыму и Донбассе.