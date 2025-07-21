«Бурановские бабушки» попали в базу «Миротворца»

Группа «Бурановские бабушки» попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российская группа «Бурановские бабушки» попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что действующие солистки коллектива Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова были внесены в список в 2020 году. Их обвинили в сознательном нарушении границ Украины, а также неоднократных выступлениях в Крыму и Донбассе.

В 2020 году в базу сайта также был внесен весь состав группы, занявший второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году с песней Party for everybody.

Ранее сообщалось, что народный артист России, певец и композитор Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Ему предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, с 2015 года исполнитель числится в базе данных сайта «Миротворец».