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06:16, 21 июля 2025Культура

Народного артиста России объявили в розыск на Украине

ТАСС: Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

На Украине Газманову предъявили обвинения в посягательстве на ее территориальную целостность. Артисту заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что Газманов находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, с 2015 года он числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России)..

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Певцу присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.

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