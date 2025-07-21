Народного артиста России объявили в розыск на Украине

ТАСС: Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины

Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

На Украине Газманову предъявили обвинения в посягательстве на ее территориальную целостность. Артисту заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что Газманов находится в розыске с марта 2022 года. Кроме того, с 2015 года он числится в базе данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России)..

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Певцу присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.