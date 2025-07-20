Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:10, 20 июля 2025Культура

Николая Баскова объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск певца Николая Баскова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Как уточняет агентство, певцу присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Баскову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее певец пожаловался, что не может отдыхать во многих странах из-за введенных против него санкций. По его словам, он может посещать только Турцию, Африку, Дубай и Мальдивы.

В розыск на Украине также был объявлен российский исполнитель Григорий Лепс. Ему было заочно предъявлено обвинение в связи с его поддержкой специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усик вернул себе звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Тяжеловес отправил британца Дюбуа в нокаут в пятом раунде

    Аналитик спрогнозировал развитие ситуации на фронте для ВСУ

    Николая Баскова объявили в розыск на Украине

    В ВСУ пожаловались на российские войска

    Российского писателя внесли в базу «Миротворец»

    США изменили планы по поставкам вооружения из-за Украины

    ВСУ начали нести большие потери в ЛНР

    В Германии сделали признание о решении Трампа по поставкам оружия Украине

    За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестовали новых фигурантов

    Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости