Николая Баскова объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск певца Николая Баскова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Как уточняет агентство, певцу присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Баскову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее певец пожаловался, что не может отдыхать во многих странах из-за введенных против него санкций. По его словам, он может посещать только Турцию, Африку, Дубай и Мальдивы.

В розыск на Украине также был объявлен российский исполнитель Григорий Лепс. Ему было заочно предъявлено обвинение в связи с его поддержкой специальной военной операции (СВО).