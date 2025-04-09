Басков пожаловался на последствия санкций

Николай Басков заявил, что не может отдыхать в большинстве стран из-за санкций

Народный артист России Николай Басков пожаловался, что не может отдыхать во многих странах из-за введенных против него санкций. Его комментарий приводит MK.RU.

Исполнитель признался, что не планирует ехать в отпуск из-за напряженного графика и ограниченного количества стран, которые он может посетить. «Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — сообщил Басков.

В 2024 году Басков был включен в санкционный список Австралии. Ранее против артиста ввели санкции власти Канады, отметив его поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. После начала СВО МИД Латвии также внес певца в «черный список», объявив его нежелательной персоной.