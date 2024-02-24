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12:29, 24 февраля 2024Мир

В санкционный список Австралии попали еще 55 россиян

МВД Австралии ввело санкции против Расторгуева и Баскова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Австралии опубликовали новый список российских граждан и организаций, в отношении которых поддерживающей Украину страной были введены санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В санкционный список попали 55 россиян, среди которых есть члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, политики, артисты. Так, в него внесены певцы Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Ограничения введены и в отношении медиаменеджеров — Олега Добродеева (ВГТРК), Алексея Пиманова (АО ТО «Красная звезда») и Тины КанделакиГазпром-медиа развлекательное телевидение»), в отношении журналиста Артема Шейнина и политологов Дмитрия Куликова и Сергея Караганова.

Кроме того, в списке оказались главы нескольких регионов: губернатор Приморья Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Также в список попали российские предприятия: морское конструкторское бюро «Алмаз», АО «Машиностроительная компания "Витязь"» и другие, всероссийское движение «Юнармия», три белорусских и три иранских предприятий, связанных, по мнению властей Австралии, с российским ВПК.

Всего с марта 2014 года правительство Австралии включило в санкционный список более 1,1 тысяч россиян и более 300 российских и белорусских предприятий. Торговые отношения страны с Россией прекращены, активы попавших в стоп-лиц лиц заморожены. и Белоруссии. Действует полный запрет на экспорт вооружения, а также товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче ресурсов.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции Запада направлены против всего населения России. Экс-президент счел, что Россия в ответ на санкции Запада должна «мстить им везде».

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      Александра Лисица
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