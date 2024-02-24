Медведев высказался о новых санкциях против России

Медведев счел, что новые санкции направлены против всего населения России

Новые санкции Запада направлены не против властей или бизнеса, а против всего населения России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Экс-президент счел, что Россия в ответ на санкции Запада должна «мстить им везде».

«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», — написал Медведев.

По его мнению, России следует осуществлять на Западе «активность, о которой не принято говорить публично».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и ряда российских банков. Основания для ограничений в американском ведомстве не пояснили.

23 февраля Евросоюз обнародовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2 тысяч человек в связи со специальной военной операцией.