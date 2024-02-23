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21:32, 23 февраля 2024Экономика

Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков

Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и российских банков

Фото: Bulkin Sergey / news.ru

Новые санкции Соединенных Штатов затронули Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Об это сказано в документе Минфина США.

Кроме того, под рестрикции Штатов попали ряд российских банков. В частности, «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

В американском ведомстве при этом не уточняется, что конкретно послужило основанием для введения ограничений.

23 февраля Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2000 человек в связи со специальной военной операцией.

О новых санкциях объявил и президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон вводит более 500 ограничений против Москвы.

В этом же обращении Байден заявил, что США в рамках новых мер против России будут добиваться снижения доходов Москвы от энергоресурсов.

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      Марина Совина
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