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14:30, 23 февраля 2024Мир

Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

Байден: США будут добиваться снижения доходов России от энергоресурсов

Фото: Samuel Corum / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против РФ будут добиваться снижения доходов РФ от энергоресурсов. Соответствующее обращение Байдена приводится на сайте Белого дома.

«Мы продолжим предпринимать действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики», — говорится в обращении. Также в опубликованном заявлении говорится, что Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание негласной поддержки российской военной машине».

Ранее совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица. В нем оказался и министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

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      Екатерина Подвигина
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