Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

Байден: США будут добиваться снижения доходов России от энергоресурсов

Американский президент Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против РФ будут добиваться снижения доходов РФ от энергоресурсов. Соответствующее обращение Байдена приводится на сайте Белого дома.

«Мы продолжим предпринимать действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики», — говорится в обращении. Также в опубликованном заявлении говорится, что Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание негласной поддержки российской военной машине».

Ранее совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица. В нем оказался и министр обороны КНДР Кан Сун Нам.