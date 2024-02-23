Министра обороны КНДР включили в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС

ЕС включил министра обороны КНДР Кан Сун Нама в 13-й пакет санкций

Евросоюз (ЕС) включил министра обороны КНДР Кан Сун Нама в 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Уточняется, что в список также вошли десять российских компаний и физических лиц, которые занимаются поставками вооружений из Северной Кореи в Россию.

Всего в новый санкционный перечень вошли 194 физических и юридических лица. Часть организаций работает находится в Индии, Китае, Таиланде, Турции, Сербии, Казахстане и Шри-Ланке. По мнению Евросоюза, они обходят торговые ограничения и поддерживают российский военно-промышленных комплекс.

Таким образом, под санкциями оказались в общей сложности более двух тысяч компаний и физлиц. 13-й пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.