В ЕС раскрыли подробности содержания 13-го пакета санкций

В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли 194 физических и юридических лица

Совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указано, что в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица. Теперь в санкционном списке будет более двух тысяч лиц.

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц... В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц», — говорится в заявлении.

Помимо этого, под санкции попали 27 новых организаций, которые якобы поддерживали военно-промышленный комплекс РФ. Отмечается, что часть компаний находится в Индии, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде, Турции и Шри-Ланке. В документе указано, что предприятия принимают участие в «обходе торговых ограничений».

«На них (организации, попавшие под санкции, — прим. «Ленты.ру») будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что очередной пакет санкций Евросоюза против России к годовщине начала специальной военной операции призван бороться с беспилотниками.