В ЕС раскрыли содержание 13-го пакета санкций на годовщину СВО

МИД Ирландии: 13-й пакет санкций ЕС против России призван бороться с БПЛА

Очередной пакет санкций Евросоюза против России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) призван бороться с беспилотниками. Такие детали раскрыл МИД Ирландии в соцсети X.

«Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против России», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что 13-й пакет санкций будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

21 февраля послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Предыдущий, 12-й пакет санкций против России, ЕС принял в декабре 2023 года.