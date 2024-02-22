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21:52, 22 февраля 2024Мир

В ЕС раскрыли содержание 13-го пакета санкций на годовщину СВО

МИД Ирландии: 13-й пакет санкций ЕС против России призван бороться с БПЛА
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Очередной пакет санкций Евросоюза против России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) призван бороться с беспилотниками. Такие детали раскрыл МИД Ирландии в соцсети X.

«Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против России», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что 13-й пакет санкций будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

21 февраля послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Предыдущий, 12-й пакет санкций против России, ЕС принял в декабре 2023 года.

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      Марина Совина
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